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مانشستر سيتي يسقط أمام نورويتش سيتي بثلاثية

الرياضة

مانشستر سيتى ونورويتش
مانشستر سيتى ونورويتش

أمير سعد

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مانشستر سيتي

المصريون

نورويتش

تلقى فريق مانشستر سيتي خسارة مفاجئة أمام مضيفه فريق نورويتش سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح كينى ماك لين أهداف نورويتش فى الدقيقة 18 من زمن اللقاء، من ضربة رأسية قوية، جاءت على يسار حارس السيتي إيدرسون، وأضاف تود كانتويل ثانى الأهداف لفريق نورويتش فى الدقيقة 28 من عمر المباراة.

ولكن نجح المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو فى تقليص النتيجة للسيتي، بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 45، من ضربة رأسية، لينتهى الشوط الأول بتقدم نورويتش 2 – 1.

وفى الشوط الثانى، نجح بوكى نجم نورويتش فى تسجيل ثالث أهداف فريقه فى الدقيقة 50 من زمن اللقاء، وأحرز الإسبانى رودرى ثانى أهداف السيتى بالدقيقة 88 من زمن المباراة، لينتهى اللقاء بتلقى السيتي هزيمته الأولى هذا الموسم.

بهذه النتيجة توقف رصيد مانشستر سيتي عند 10 نقاط فى المركز الثانى، خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة، بينما رفع نورويتش رصيده للنقطة 6 فى المركز الثانى عشر.

 


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