تشريح جثة شاب ذبحه نجل عمه بالوراق

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة شاب لقي مصرعه على يد نجل عمه، بعدما قام الأخير بذبحه أمام المارة، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة .

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن بلاغ ورد من بعض الأهالي بدائرة قسم الوراق إلى ضباط مباحث القسم يؤكدون قيام عامل بذبح نجل عمه أمامهم وترك الجثة وفر هاربا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "م. ا" في العقد الثاني من العمر مصاب بجرح طعني بالرقبة .

وأضافت التحقيقات أن رجال المباحث بدأوا في جمع المعلومات وعمل تحريات حول الواقعة لبيان سبب الواقعة، وقد تبين أن المتهم كان على خلاف مع المجني عليه.

وأوضحت التحقيقات أن فور الانتهاء من جمع المعلومات خرجت قوة أمنية لضبط المتهم وفي غضون ساعات تمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق .



