بالفيديو.. فنان شهير يسخر من غرفته في أحد الفنادق

شارك الفنان عمرو وهبة، متابعيه بمقطع فيديو سخر فيه من مساحة الغرفة التي حجزها بنفسه في أحد الفنادق بالخارج، عن طريق الإنترنت.

أوضح وهبة خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع Facebook" "، أنه حجز الغرفة، بعد أن قرر الاعتماد على نفسه، وتخلى عن فكرة اللجوء إلى إحدى شركات السياحة، لتتولى مهمة الحجز بدلا عنه.

وخلال الفيديو، استعرض مساحة الغرفة، ليسخر من صغر مساحتها وصغر حجم الأثاث الموجود فيها، موضحًا أن مساحة دورة المياه صغيرة للغاية، وأن المكان المخصص للاستحمام لا يسمح في الأساس لأي شخص بالوقوف فيه، بسبب الباب الذي يشغل كل المساحة.

جدير بالذكر أن عمرو وهبة شارك في بطولة مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي عرض خلال شهر ‏رمضان ‏الماضي، وهو من ‏بطولة ‏دنيا سمير غانم، شيماء سيف، إسلام إبراهيم، دلال عبد العزيز، سمير غانم، ‏سارة ‏عبد الرحمن، محمد سلام، محمد قاسم، محمد ‏أوتاكا، ومن ‏تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج ‏سينرجي ‏وروزناما.‏



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