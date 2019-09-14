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بدور الأبطال

الأهلي يضع قدمًا في دور المجموعات بالفوز على كانو سبورت

الرياضة

الاهلى وكانو سبورت
الاهلى وكانو سبورت

أمير سعد

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منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري الأبطال

المصريون

الاهلى

كانو سبورت

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا هامًا على كانو سبورت الغيني، بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليضع فدمًا في دور المجموعات.

شهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول هجوما مبكرا من لاعبي الأهلي، حيث ارسل أحمد فتحي عرضية من الجبهة اليمني حولها حمدي فتحي برأسه لتعلو العارضة في أول فرصة للأهلي.

توقفت المباراة بالدقيقة 12 لإصابة علي معلول لاعب النادي الأهلي بعد تدخل عنيف من لاعب كانو سبورت، ولكن اللاعب تلقي العلاج وعاد لاستكمال المباراة بشكل طبيعي.

وينشط لاعبو كانو سبورت بسلاح الكرات الطولية التي تصدى لها أحمد فتحي ومحمود متولي لتمر أول 20 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين

شهد الدقيقة 21 هجمة للنادي الأهلي من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد فتحي الذي أرسل كرة عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء تمكن حارس المرمى من الإمساك بها قبل رأسية المهاجم مروان محسن.

استمرت المحاولات الهجومية للأهلي طوال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض فرض سيطرتهم علي مجريات الأمور، والعودة مرة أخري للمباراة.

و بدء الأهلي في تأمين دفاعاته ومنطقة نصف الملعب، لإمتصاص الحماس والتقدم الهجومي لفريق كانو سبورت.

وفي الدقيقة 50 من زمن المباراة منع القائم تسديدة قوية من جانب النادي الأهلي عن طريق اللاعب أحمد الشيخ.

وفي الدقيقة 73 إستطاع البديل صلاح محسن من احراز الهدف الأول للنادي الأهلي.

وفي الدقيقة 83 إستطاع البدي وليد سليمان أيضا من إحراز الهدف الثانى للنادي الأهلي، لتنهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.


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