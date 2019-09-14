«السيسي»: «بقى اللي وقف في 3 يوليو تعملوا فيه كده»

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نفى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن القصور الرئاسية وغيرها من المشروعات

وقال خلال جلسة اسأل الرئيس، في المؤتمر الثامن للشباب، معاتبًا الذين تفاعلوا مع تلك الشائعات: "بقى ابن مصر اللي في 3 يوليو 2013 وقف بنفسه وبالجيش وبأولاده تعملوا فيه كده»، مضيفًا ضاحكًا: «أنا بقى باخد حقي دلوقتي".

وأضاف في رده على الأسئلة، أن "شعب مصر صمام الأمان لبلده، ومينفعش حد يهز ثقتكم في جيشكم".

وتابع: "ينفع ييجي اليوم اللي أقول فيه في فواتير بأكلي وشربي، وأنا قولتها عشان خاطركم يا شعب مصر، وأنتم عايزين الجيش والشرطة اللي بيقدموا أرواحهم عشانكم يتقال عليهم كده".

واستدرك قائلاً: "الكلام اللي اتقال خلال الأيام الماضية صعب جدًا، ولكن إحنا مش بنتهز، وإحنا معانا ربنا، والمصلحون معاهم ربنا، والمفسدون عمر ربنا ما هيبقى معاهم، وإحنا بنحاول نصلح".

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