«كلوب» يكشف سبب انتفاضة «صلاح» أمام نيوكاسل

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علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على سبب تراجع أداء فريقه في الدقائق الاولى من مباراة نيوكاسل يونايتد التي أقيمت اليوم بملعب "أنفيلد"، والتي إنتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الانجليزي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي، "لم أستمتع بالمباراة قبل الدقيقة 25 حيث كانت البداية الحقيقية لنا".

أضاف المدير الفني لنادي ليفربول، "أشركت ساديو ماني كمهاجم صريح وأوريجي في مركز الجناح الايسر، لكن للأسف الأمور لم تسر بشكل جيد ولم تنجح هذه الخطة، لكن فكرتي لم يدم تنفيذها طويلاً بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في المباراة، ليشارك فيرمينو بدلاً منه".

أضاف، "أداء ليفربول تطور للأفضل بعد نزول فيرمينو، كما ظهر محمد صلاح بشكل أفضل، حيث نجحنا في السيطرة على المباراة بالشكل الأمثل".

وعن إصابة أوريجي قال كلوب، "أتمنى أن تكون الإصابة خفيفة وأن تكون عودته للملاعب سريعاً".



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