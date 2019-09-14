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حملت من والدها.. تفاصيل اغتصاب أب لابنته في نهار رمضان

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الإسكندرية

مينا البصل

تفاصيل إغتصاب

أمر المستشار وائل مطر، رئيس محكمة جنح مينا البصل في الإسكندرية، بتجديد حبس «قهوجي» 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه باغتصاب ابنته البالغة 14 عام وحملها سفاحا منه في الشهر الرابع.

وكانت البداية بتلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد بورود بلاغ من والدة فتاه تتهم والدها بالتعدي عليها جنسيًا ما أدى إلى حملها في الشهر الرابع.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم «حسن.م.ا»، 42 سنة، قهوجي، استغل عدم وجود أحد من أفراد أسرته بالمنزل وقام بالتعدي على ابنته "م.ح.ا"، 14 سنة، واغتصابها ما أدى إلى حملها سفاحا منه.

بسؤال والدة المجني عليها، قررت أنها لاحظت أن ابنتها امتنعت عنها الدورة الشهرية، ما أدى إلى قلقها وقامت باصطحابها إلى الطبيب لإجراء الكشف الطبي عليها وهناك تفاجئت أن الطفلة حامل في شهرها الرابع، وبسؤال المجني عليها قررت أن والدها تعدي عليها جنسيًا مستغلا عدم وجود أحد من أفراد العائلة بالمنزل.

وألقي القبض على الأب المتهم وبإحالته إلى النيابة العامة قرر في التحقيقات أنه دائم تعاطي المواد المخدرة والخمور، وكان ينتهز أوقات خروج زوجته لشراء احتياجات المنزل ويقوم بإرسال ابنته الثانية لشراء بعض الطلبات لكي ينفرد بالمجني عليها لمعاشرتها معاشرة الأزواج. واعترف المتهم تفصيليا بأنه تعدى على ابنته المجني عليها أكثر من مرة حتى في نهار شهر رمضان.

وبعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعي، أفاد التقرير بوجود فتحة في غشاء البكارة، وأن المجني عليها حامل في الشهر الرابع نتيجة الاعتداء الجنسي ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وتم تحرير المحضر رقم 4417 لسنة 2019 إداري مينا البصل.


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