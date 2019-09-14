» مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام جينراسيون السنغالي

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جينراسيون فوت السنغالي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، تشكيل فريقه لمواجهة جينراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ةجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد ابو جبل في حراسة المرمى

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حمدى النقاز في خط الدفاع

عبد الله جمعه - طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد عنتر - يوسف اوباما في خط الوسط

عمر السعيد في خط الهجوم

ويجلس على دكه البدلاء : محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز


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