بعد استهداف "أرامكو".. هجوم عربي دولي على "الحوثيين"

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هجوم

الحوثيين

استهداف أرامكو

أدانت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والولايات المتحدة، السبت، الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإيرانية على معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان: "استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي طال صباح السبت معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما"، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونددت الإمارات بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، واعتبرته "دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي "تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، إنها "تدين وتستنكر بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة".

كما عبرت دولة الكويت عن استنكارها الشديد للهجومين اللذين طالا المنشأتين، حيث قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية "دولة الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة وإمدادات الطاقة العالمية، فإنها تؤكد مطالبتها المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها".

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

فيما أدانت مصر الهجوم، مؤكدة تضامنها مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها.

وأدان الأردن الهجوم، على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية سفيان سلمان القضاة، الذي اعتبر أنه "عمل إرهابي".

وأضاف: "هذا العمل الإرهابي المدان يعد تصعيدا جديدا خطيرا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويزيد من التوتر في المنطقة".

هذا ونددت الولايات المتحدة هي الأخرى بالهجوم الإرهابي الحوثي على لسان سفيرها لدى الرياض، جون أبي زيد.

وقال أبي زيد في تغريدة على الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في السعودية على "تويتر": "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص".

وأضاف أن "هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية التي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلًا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة".

وكانت السلطات السعودية أعلنت اليوم السبت، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار، وفقما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).


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