» «صلاح محسن» يقود هجوم الأهلي أمام كانو سبورت

14 سبتمبر 2019 - 05:04 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، تشكيل الفريق لمباراة كانو سبورت التى تجمعهما بعد قليل على ملعب مالابو فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، على معلول، محمود متولى، أيمن أشرف، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، أحمد الشيخ، محمد مجدى "قفشة" ومروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء شريف إكرامى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، حسام عاشور، حسين الشحات، صلاح محسن، وليد سليمان.