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أصالة تفجر مفاجأة عن خناقتها مع أحلام

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أصالة وأحلام
أصالة وأحلام

محمد فضل- متابعات

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فنانة

احلام

خناقة

أصالة

تحدثت الفنانة السورية أصالة نصري، عن وضع المطربة الإماراتية أحلام لها في قائمة المحظورين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًة أنها تتوقع أن يتصالحا في القريب.

وكشفت أصالة، في تصريحات تلفزيونية لها عندما حلّت ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة، إن البلوك الذي قامت به المطربة أحلام، كان في لحظة عصبية وسيأتي لها وقت وتنتهي.

وشددّت أصالة نصري، على أن الخلاف بينها وبين أحلام ليس إلا خلاف محبين سيزول غدًا، مردفًة أنها تريد أن يعرف الجميع تفاصيل حياتها التي تحمل مواقف جادة، وأخرى عادية، وأنها تفكر في إسعاد الأخرين بشكل دائم، وهذا ما يُعد سببًا رئيسيًا لمشاكلها.

وكان التوتر قد عاد من جديد بين أحلام وأصالة؛ بسبب الهجوم الذي شنه جمهور الأخيرة على الأولى، لغضبهم الشديد من دعمها للإعلامية الكويتية فجر السعيد، والتي هي على خلاف كبير مع مطربتهم المفضلة.

ويأتي ذلك بعد مرور حوالي شهرين فقط على قيام الفنانة الإماراتية أحلام، بإنهاء خلافاتها مع المطربة السورية أصالة نصري، إذ هنأتها بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق الـ 15 من مايو الماضي، كما طلبت منها أن تسامحها.

وأفصحت أصالة، عن موقف في حياتها اليومية ظهر فيها زوجها المخرج طارق العريان في حالة عصبية شديد، وذلك بسبب نشرها أرقام هواتفهما الخاصة وعنوان منزلهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الخطأ.

وفي تفاصيل القصة قالت أصالة، إنها فرحت بشدة عندما دخل نجليها "آدم وعلي" المدرسة، حتى أنها فكرت في إظهار سعادتها عن طريق مشاركة جمهورها لهذه اللحظة لافتًة إلى أنها نشرت كارنيه المدرسة الخاص بهما، دون أن تقوم بإخفاء البيانات الشخصية المدونة فيه ولم تكتشف ذلك إلا بعد مرور وقت طويل.

وأكدت أنها عندما أدركت ما اقترفته من خطأ اضطرت لحذف الصور تمامًا من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهًة أن زوجها طارق العريان كان له رد فعل حيال هذا الموقف، فقالت إنه انفعل بشدة، وظهرت عصبيته في صوته العالي مبديًا دهشته مما فعلته.

وعقّبت أصالة على هذا الفعل بأنها من الأشخاص المتسرعين الذين لا يركزون فيما يفعلون، موضحًة أنها عندما تفكر في شيء سريع تنفذه دون تفكير.


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