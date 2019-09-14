طلاق فنانة شهيرة بشكل مفاجئ

14 سبتمبر 2019 - 04:47 م

كشفت الوثائق القانونية، أنّ المغنية البريطانية أديل قدمت طلب طلاق من زوجها سيمون كونيكي، وأنهما ملتزمان بتربية ابنهما معًا رغم ذلك.

وأنجبت أديل (31 عامًا) ابنها أنجيلو عام 2012، وتزوجت عام 2016 من والده كونيكي، المصرفي والمستثمر الذي صار رئيس جمعية خيرية لاحقًا، وبعد 5 سنوات من مواعدته، وفقًا لموقع "بي بي سي".

وقال بيان أصدره الزوجان اللذان أعلنا انفصالهما في إبريل/نيسان، وقدما طلب الطلاق في محكمة بلوس أنجليس في أميركا، إنهما يطالبان بالخصوصية، ولن يعلقا على المسألة.

وتزوجت أديل من كونيكي في حفل سري عام 2016، وتحدثت علنًا عن زفافها للمرة الأولى، خلال خطابها في حفل توزيع جوائز "غرامي" عام 2017، حيث شكرت زوجها.

واحتل ألبوم أديل الأول الذي أطلقته عام 2008، المرتبة الأولى في المملكة المتحدة، وحطم ألبومها الثاني الأرقام القياسية للمبيعات في 30 دولة، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وحصد العديد من الجوائز، كما بيعت 800 ألف نسخة من ألبومها الثالث خلال أسبوع، وأصبح الألبوم الأكثر مبيعًا عام 2015.

ويذكر أنّ كونيكي البالغ من العمر 45 عامًا، ترك وظيفته في بنك "ليمان براذرز" عام 2005، وأسس شركة مياه Life Water ، التي تمول بالتعاون مع شريكتها الخيرية Drop 4 Drop ، العديد من مشاريع تنقية المياه حول العالم، وقال عام 2012: "كنت مصرفيًا يربح الكثير من المال، إلا أنني سئمت من العالم الجشع والفاسد".