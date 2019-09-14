عاجل.. قناة تعلن نقل مباراة الأهلي وكانو سبورت

14 سبتمبر 2019 - 04:46 م

حصلت قناة أون سبورت على حقوق نقل مباراة الأهلى وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحصلت قناة أون سبورت على حقوق بث المباراة على الهواء مباشرة، وتنقل المباراة مع تغطية مباشرة وحيّة من غينيا بجانب أستوديو تحليلى قبل المباراة وبعدها.

وبعد ساعات من الجدل بشأن إذاعة المباراة التى ستجمع بطلي مصر وغينيا الاستوائية، حسمت قناة "أون سبورت" الأمر وأكدت أنها ستنقل مباراة الاهلى وكانو سبورت على الهواء مباشرة.

وتُعد مباراة الأهلى اليوم الأولى للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للفريق، الذى تولّى المسئولية مؤخراً خلفاً للأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.