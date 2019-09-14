« السيسي » عن الفيديوهات المتداولة: والله كذب وافتراء

14 سبتمبر 2019 - 02:49 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما ذكرته بعض الفيديوهات عنه، خلال الأسبوعين الماضيين غير صحيحة وتهدف لزعزعة الثقة بيني وبين الشعب ومن وثق فيَّ.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب المنعقد اليوم بقاعة المنارة بالقاهرة، أن الأجهزة طلبت منه عدم التطرق لما تردد في الفيديوهات الأخيرة، ولكنها والله كذب وافتراء"



وأكد أنه رفض ذلك متسائلًا: كيف يثق في الشعب بعد ذلك، وأقول لكل أم وكل رجل وثق في شخصي.. وأقول للشعب: "ابنكم شريف وأمين ومخلص، وهذا ليس ردًا على أحد، وهذا معروف عني ذلك منذ زمن.. ومن يقومون بذلك هدفهم زعزعة الاستقرار والثقة بين الشعب المصري ورئيسه".