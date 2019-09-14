» صادم.. ربط طفلين بالصندوق الخلفي لشاحنة

14 سبتمبر 2019 - 01:05 م

وثق مقطع فيديو مشهدًا غريبًا لـ"طفلين" مربوطين على مقعدين في الصندوق الخلفي لشاحنة صغيرة؛ حيث كانت السيارة تنطلق على طريق سريع بولاية "كانساس".

وأظهر الفيديو "طفلين" صغيرين وقد جلسا على مقعدين في مؤخرة السيارة، وتم ربطهما بحزامي المقعدين، بينما تنطلق السيارة بسرعة.

وأفادت الجهات الأمنية أن السائق انتهك القانون فالشركة صانعة السيارة لم تضع مقاعد للجلوس في هذا المكان؛ فهذه المقاعد غير قانونية، وتعرض حياة الركاب خاصة الأطفال للخطر.