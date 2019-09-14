سلسلة تغريدات لمحمد بن راشد تشعل "تويتر"

14 سبتمبر 2019 - 01:03 م

لاقت تغريدات أطلقها محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات اليوم، صدى واسعًا بالعالم العربي، حيث أقرت أساليب عمل جديدة ومبدأ الثواب والعقاب وأن مكان الوزراء والقادة هو الميدان.





وتفاعل المغردون مع تغريدات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تجاوز عدد مشاهديها الآلاف.





وجاء في تغريدته على حسابه في "تويتر": تقييم الخدمات سيكون سنويا.. ولدينا تقييم سنوي أيضا لكافة الوزراء والوكلاء ومديري العموم. وتقييم سنوي للوزارات والهيئات.. وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية.. لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية.





وأضاف في تغريدة أخرى سبقتها: "وجهنا بتغيير مدراء أسوأ المراكز فورا .. وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور. ووجهنا بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، وسأزورهم. ووجهنا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة".





وجهنا بتغيير مديري أسوأ المراكز فورا .. وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور .ووجهنا بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، وسأزورهم. ووجهنا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة





وفي تغريدة ثالثة أرفقها برسم بياني كشف الشيخ محمد بن راشد عن أسوأ وأفضل مراكز خدمة للمواطنين في البلاد، وجاء فيها: "الإخوة والأخوات ...وردني اليوم تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي .. ووعدنا بإعلان أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز .. المركز الأفضل هيئة الهوية بالفجيرة .. وأسوأ مركز في الدولة بريد الإمارات في الخان".





وشكر المدونون الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين أن تغريداته تلامس كل مواطن ومواطنة في البلد.





وافتخر المغردون بقيادته الرشيدة قائلين: كم نحن فخورون بك، كقائد وأب استثنائي، الله يجزيك عنا خير الجزاء.





وأشاروا إلى أن هذا الموسم موسم جديد يرسم ملامحه محمد بن راشد للقادة والمسؤولين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، القطاع الاقتصادي، وخدمة الشعب والتفاؤل.





وعبروا عن عمق العلاقة الوطيدة التي تربط الشيخ محمد بن راشد وشعبه، حيث يعمل ليل نهار من أجل سعادتهم، ويحمل هموم المواطنين ويجعل شكواهم نصب عينيه.

محمد بن راشد: تقييم الخدمات سيكون سنويا، ولدينا تقييم سنوي ايضا لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم، وتقييم سنوي للوزارت والهيئات، وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية، لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية، لأن تكلفة إخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير . #الشارقة_للأخبار — الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) September 14, 2019

وجهنا بتغيير مدراء أسوأ المراكز فورا .. وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور .ووجهنا بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، وسأزورهم. ووجهنا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة pic.twitter.com/SmEQSqMHIg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 14, 2019