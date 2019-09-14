» تنتقمان من زوجهما.. لهذا السبب

في حادثة غريبة من نوعها، قامت سيدتان بالانتقام من زوجهما الهندوسي عقب اكتشافهما محاولته الزواج من زوجة ثالثة، حيث عاونا أقاربهما بالتعدي عليه بالضرب المبرح ولم ينقذه منهما إلا قدوم الشرطة للقبض عليه.

وكان تزوج الشاب الهندوسي "داينش" من زوجته الأولى عام 2016، لكنه في بداية عام 2019 قام سرًّا بالزواج من زوجة ثانية؛ حيث لا يسمح القانون الهندي بتعدد الزوجات إلا لطائفة المسلمين، ولأن داينش هندوسي فهو ممنوع من التعدد.

وقالت مصادر إعلامية إنه لم يكتف بالتعدد، بل كان يسيء معاملة زوجتيه ويقوم بضربهما، حتى غادرت كلتاهما منزل الزوجية إلى بيت أهلها، وفي الآونة الأخيرة علمت الزوجتان أن داينش استغل غيابهما وقرر الزواج بزوجة ثالثة، وهنا قررت الزوجتان توحيد جهودهما في التصدي للزوج.

وفي اليوم الموعود قامت الزوجتان بإبلاغ الشرطة واتهمتاه بتعدد الزوجات، كما ذهبت الزوجتان وأقاربهما إلى منزل داينش، ولحظة خروجه من المنزل انقضت الزوجة الأولى عليه بحذاء في يدها وانهالت عليه ضربًا، ثم انضمت إليها الزوجة الثانية، حتى سقط داينش على الأرض، فانهال عليه الجميع ضربًا وركلًا، حتى وصول الشرطة للقبض عليه.