الرئيس يواجه رجال الدين بهذا السؤال

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الإرهاب

السيسي

مؤتمر الشباب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإرهاب في تزايد وليس في انحصار على مستوى العالم، واصفًا ظاهرة الإرهاب بـ"الوحش الذي خرج عن سيطرة من أطلقوه".

وتساءل "السيسي"، خلال الًجلسة الأولى بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، هل رجال الدين ترى تأثير عدم المواجهة الفكرية وتصويب الخطاب الديني، معقبًا: "أنت مش مصدق إنك متأخر 800 سنة في التفسير ولا مش واخدين بالكم.. ومش بتكلم في ثوابت، محدش يتكلم في ثوابت".

وأضاف "السيسي": "ربنا مش منزل أديان عشان تصطدم مع بعضها".

ويعد المؤتمر الوطني للشاب من المحافل الهامة التي تجتمع بها القيادة السياسية مع الشباب لمناقشتهم والاستماع إليهم في الأمور المختلفة، ويشارك في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة 1600 مشارك.

ويعقد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته لمدة يوم واحد.

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