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شقيقة عزت أبو عوف تكشف عن واقعة غريبة لحظة وفاته

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شقيقة ابو عوف
شقيقة ابو عوف

متابعات-علا خطاب

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بالصور.. جنازة "أبوعوف" تبحث عن فنانين

كشفت الفنانة مها أبو عوف، أسرارًا جديدة عن وفاة شقيقها الراحل عزت أبو عوف، موضحة شعورها لحظة استقبالها خبر وفاة شقيقها عزت أبو عوف، وما سبقها من أحداث.

وقالت مها أبو عوف: "كنت متواجدة في المملكة العربية السعودية، وعلى اتصال دائم بالمستشفى المتواجد به عزت للاطمئنان على حالته الصحية بعدما سافرت وكانت حالته تضعف".

وأضافت: "هناك أمر غريب حدث لي وهو ما أكشف عنه للمرة الأولى، كنت ذاهبة للنوم في غرفتي وفوجئت بالستارة تقع على الأرض أمامي دون سبب، وأسرعت بالاتصال بالمستشفى لأطمئن على عزت ولم أجد رد منهم، وفوجئت بشقيقتي تتصل بى وتخبرني أنه توفى"

وتابعت خلال حولها ضيفة على برنامج “الجمعة في مصر”: “ساعدني أحد الأصدقاء على حجز طائرة للسفر للقاهرة والحمد لله لحقت بالجنازة بالسيدة زينب”.

يشار إلى أن الفنان عزت أبو عوف توفي يوم الاثنين الموافق 1 مايو، وشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر المجاورين بالدراسة، وأقيم العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضره عدد كبير من النجوم.

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