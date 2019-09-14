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بعد ظهورها بفستان "مثير".. متابعون لـ فنانة شهيرة: "خسارة الحج"

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روجينا
روجينا

متابعات-علا خطاب

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تعرضت الفنانة روجينا، لانتقادات لاذعة، وذلك بعد نشرها عبر خاصية "ستوري" على حسابها على “إنستجرام" صورًا التقطت لها على هامش حضورها حفل زفاف الممثلين أحمد فهمي وهنا الزاهد.

وظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً أسود براقاً بتصميم جريء في جزئه الأعلى ومع شراريب تكمل القسم الأسفل منه.

كما تناقل المتابعون فيديو تم تسجيله أثناء إجرائها الاستعدادات اللازمة لحضور المناسبة، وعرضها هذا لموجة واسعة من الانتقادات.

واعتبر عدد كبير من المتابعين أنها تخطت الحدود بجرأتها، خصوصاً أنها أدت مناسك العمرة والحج في وقت سابق.

ومما كتب في التعليقات: "خسارة وألف خسارة في أشكالها الحج" و"اتقي الله انتِ لسه راجعة من الحج" و"إزاي كدة وأنتِ لسه جاية من عمرة؟"، ورغم هذا حققت الصورة أكثر من 28 ألف إعجاب.



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