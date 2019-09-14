  • السبت 14 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:02 م
بحث متقدم
خالد يوسف

فنانة شهيرة: «خالد يوسف» ظلمني.. وأجبرني على هذا الأمر

صلاح

صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة نيوكاسل

ارشيف

بث مباشر.. ريال مدريد يستضيف ليفانتي بحثًا عن الصدارة

خالد الجندي

"مينفعش الممثل يطلع بدور أبوبكر الصبح وبالليل راقص"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس يواجه رجال الدين بهذا السؤال

شقيقة ابو عوف

شقيقة عزت أبو عوف تكشف عن واقعة غريبة لحظة وفاته

الرئيس عبد الفتاح السيسي

"الصراع مستمر مع الإرهاب يا نسلم يا نقف ضدهم"

زفاف منافسة بوتين

تفاصيل مثيرة.. عروس تحتفل بزفافها في سيارة دفن الموتى

السيسي

السيسي: "يا ترى رجال الدين حاسين"

بن سلمان

مكتب"بن سلمان" يرد على حريق أرامكو

جريمة تهز دار السلام.. اختلف معه في الشذوذ فطعنه وهرب

قضايا وحوادث

طعن بسكين
طعن بسكين

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

العثور على أستاذ جامعي مقتولًا داخل شقته بدار السلام

#

مفاجأة مدوية في تحقيقات اغتصاب طفلة بدار السلام

#

أب يقتل بناته الثلاثة بطريقة مروعة

#

الإفتاء: التحرش الجنسي كبيرة من كبائر الذنوب

أمرت نيابة دار السلام، اليوم السبت، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل مسن بسبب خلافات حول ممارسة الشذوذ الجنسي.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة جارهم المجني عليه 53 سنة مصابًا بعدة طعنات ويرتدي "ملابس نسائية" داخل شقته ولا يوجد معه أوراق تثبت شخصيته.

وانتقلت قوة أمنية على الفور، ولدت التحريات أن المجني عليه "شاذ جنسيًا" ويعيش بمفرده بعد انفصاله عن زوجته، ورآه بعض الشهود بصحبة عاطل قبيل مقتله بساعات.

وألقت مباحث قسم دار السلام، القبض على العاطل المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته.

وقال المتهم أمام رجال المباحث إنه يمارس الشذوذ مع الضحية مقابل بعض الأموال، لكن المجني عليه رفض إعطاءه المقابل في المرة الأخيرة، مطالبًا إياه بالتوقف، فطعنه عدة مرات وفرّ هاربًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي

المفارقة في القرآن و الأدب

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بفستان جريء..رقصة فنانة شهيرة تشعل إنستجرام
» التشكيل المتوقع للأهلى أمام بطل غينيا
» بعد ظهورها بفستان "مثير".. متابعون لـ فنانة شهيرة: "خسارة الحج"
» حيلة ذكية لمعرفة من حظرك على "واتساب"
» قناة مفتوحة تذيع الأهلى وبطل غينيا الاستوائية
» السيسي يكرم أبطال الجودو بمؤتمر الشباب
» فنانة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها عبر "فيس بوك"
» السيسي يفتتح مؤتمر الوطني للشباب
» وفاة فنان شهير بعد صراع مع سرطان المريء
» كارثة كاد يتسبب فيها محمد رمضان أمس
» تعرف على وصية سيمون أسمر المثيرة للجدل بعد وفاته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية