طفل المنشية المختطف يكشف مفاجأة صادمة عن مختطفيه

14 سبتمبر 2019 - 09:13 ص

عقبت سحر السيد، والدة الطفل المحرر من الاختطاف بمنشية ناصر، على استرداد طفلها، قائلة: "ربنا يخلي الرئيس السيسي اللي رجع ابني".

وأضافت والدة الطفل، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنا ابني كان هيتدبح، وقالوله إحنا بناخد العيال ندبحها"، معقبة: "ابني قالي يا ماما اللي شغال مع بابا هو اللي خطفني".

ومن ناحيته وجه والد الطفل التحية إلى وزير الداخلية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن نجله اختطف لمدة 5 أيام، مؤكدًا أنه ليس له أي وساطة في وزارة الداخلية، وقدم بلاغًا بصورة عادية، معقبًا: "ربنا يخلي الريس ووزير الداخلية".

وأضاف، أن المختطفين طلبوا 3 ملايين جنيه، معقبًا: "متخيلين أني ملياردير"، مؤكدًا أنه فوجئ أن أحد الذين كانوا يعملون معه شارك في اختطاف ابنه.

وعقب الإعلام عمرو أديب، أن دور وزارة الداخلية الأساسي هو حفظ الأمن العام، مضيفا: "إحنا عشنا أيام سودة، العربيات بتتخطف والستات بتتخطف، وكانت البلد سداح مداح"، منوها بأن المختطفين طلبوا فدية مقدارها 3 ملايين جنيه، مضيفًا: "اللي خطف الولد كان شغال مع أبوه.. يعني واحد شغال معاك ويخونك، الشيطان شاطر".

ونوه بأن أغلب تلك الجرائم يكون من أفراد حولك، مضيفا: "خانه في ابنه، بس الحمد لله أنه رجع".