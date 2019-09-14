صلاح ينشر مقطعًا كوميديا بشأن أزمته مع "ماني"

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نشر النجم المصري محمد صلاح مقطعًا فيديو كوميديا يوضح طبيعة أزمته مع زميله السنغالي ساديو ماني.

ويظهر في الفيديو طفلان ، الأول موضوع على وجهه صورة صلاح ، والطفل الثاني علي وجهه صورة ساديو ماني.

ويقوم الطفلان باحتضان بعضهما البعض ثم يظهر شخص وراءهما على وجهه صورة المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

ثم عاد ماني ونشر نفس الفيديو عبر صفحته ، ليوضح الاثنان أن الأزمة بينهما انتهت.

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