» مها أبو عوف: موقف بلا تفسير حدث لي يوم وفاة عزت أبو عوف

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة مها أبو عوف عن موقف غريب حدث لها يوم وفاة شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف .
وقالت "مها" في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" : "كنت وقت مرض عزت في السعودية ، وكل شوية كنت بتصل بيهم أتفاجيء إن حالته تدهورت".
وأضافت: "فجأة وأنا في غرفتي شوفت الستارة بتاعت الأوضة بتاعتي بتقع فجأة بدون سبب وقتها اتصلوا بيا بعدين وقالولي عزت مات".
وتابعت: "أحد الأصدقاء ساعدني إني أحجز في الطيارة ونزلت لحقت الجنازة الحمدلله".
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