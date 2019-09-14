» فنانة شهيرة تهاجم زميلتها: مؤذية وعمري ما هشتغل معاها

14 سبتمبر 2019 - 07:00 ص

شنت الفنانة ديمة الجندي هجوما شرسا على زميلتها الفنانة نسرين "طافش" واصفة إياها بـ"المؤذية".



وقالت في لقاء مع برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الفنان "باسم ياخور" : "لا يمكن أن تصبح نسرين طافش صديقتي في يوم من الأيام لأنها مؤذية، ليست من الشخصيات المحببة لي ".



وأضافت: "أما على مستوى العمل فإن اشتركت بعمل معروض علي سأعتذر عن عدم تقديمه".



وتابعت: "وصل أذاها لأشخاص مقربين مني، مثل شقيقتي الإعلامية لانا الجندي، وصديقتي الممثلة ديما بياعة.



