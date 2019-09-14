مرتضى لـ"الأهلي": بتذلوا مؤمن زكريا ليه .. هعالجه على حسابي

14 سبتمبر 2019 - 06:21 ص

علق مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - على أزمة مؤمن زكريا بعد إعلانه أنه يعاني من أزمة نفسية.



وقال مرتضى" في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" : "مؤمن زكريا تم إذلاله على مدار عام، وقالوا له لا نريدك في النادي وكل هذه الأمور لها تأثير عليه وعلى حالته النفسية ومن الممكن أن تتسبب في الكثير من الأمراض".



وأضاف: "أنا بحب مؤمن من أيام ما كان بيلعب في الزمالك وبعتبره زي أحمد وأمير ، وحاولت إقناع المدير الفني وقتها بعدم إشراكه في المباريات لتخفيض السعر الذي يطلبه إنبي لكي نضمه بشكل نهائي".



وتابع: "قلت إني متكفل بعلاجه عشان دا الواجب".



