مفاجأة صادمة عما فعله "الخطيب" مع مؤمن زكريا

14 سبتمبر 2019 - 05:33 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - مفاجآت مدوية عن الظهور الأخير لمؤمن زكريا نجم الأهلي وبخاصة بعد اعترافه أنه يعاني من مشاكل نفسية وأنها سبب ابتعاده عن الملاعب .



وقال "زكي" في برنامجه المذاع عبر يوتيوب: "مؤمن زكريا حاول تجميل بعض الأوضاع .. مثلا كابتن محمود الخطيب لم يتصل به ليؤكد له دعمه لكنه أخفى تلك النقطة لإظهار أن الأمور مستقرة".



وأضاف: "مؤمن حين راسل كابتن الخطيب فإن الأخير لم يرد عليه وإنما كلف سيد عبد الحفيظ بالتواصل معه".



