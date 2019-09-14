مفاجأة صادمة عما فعله "الخطيب" مع مؤمن زكريا

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - مفاجآت مدوية عن الظهور الأخير لمؤمن زكريا نجم الأهلي وبخاصة بعد اعترافه أنه يعاني من مشاكل نفسية وأنها سبب ابتعاده عن الملاعب .
وقال "زكي" في برنامجه المذاع عبر يوتيوب: "مؤمن زكريا حاول تجميل بعض الأوضاع .. مثلا كابتن محمود الخطيب لم يتصل به ليؤكد له دعمه لكنه أخفى تلك النقطة لإظهار أن الأمور مستقرة".
وأضاف: "مؤمن حين راسل كابتن الخطيب فإن الأخير لم يرد عليه وإنما كلف سيد عبد الحفيظ بالتواصل معه".
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