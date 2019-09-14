"المالية" تزف بشرى سارة وخدمات جديدة للموظفين بالدولة

14 سبتمبر 2019 - 12:30 ص

قال حمدي حسني، مدير وحدة الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إنه سيتم إضافة ميزة جديدة تضاف لأول مرة في بطاقة "ميزة" للعاملين بالدولة، وهي إتاحة 30% من مرتب العاملين مسبقًا لاستخدامها في المشتريات.



وأضاف "حسني"، خلال لقائه في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة، أن هذه الميزة تقدمها وزارة المالية كخدمة مجانية خلال أول 6 أشهر وسيتم إضافة رسوم رمزية على الكارت وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.



وأوضح مدير وحدة الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، أنه سيتم خصم القيمة المستفادة من الـ30% المتاحة من مرتب العاملين حال استخدامها في يوم 15 من كل شهر من مرتب الموظف، ولن يتم تسديدها على 6 أشهر بدون فوائد كما كان يشاع.

