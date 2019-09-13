رسائل نارية من "أديب" للمقاول الهارب محمد علي

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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شدد الإعلامي عمرو أديب، على أن القوات المسلحة مثل "الضرس القوي الكل عايز يلخلخه"، متوقعا ظهور الدكتور محمد البرادعي قريبًا في موضوع جديد، مشيرا إلى أنه بعد الدور الذي قام به الجيش المصري في ثورة 2011 أصبح هدف أعدائنا إثارة البلبلة حوله، والتشكيك فيه.
وقال عمرو أديب، منفعلا خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" اليوم الجمعة: "يولع محمد علي، على وائل غنيم،  محمد علي قاعد في برشلونة، ووائل غنيم في أمريكا.. وإحنا لازم نركز في اللي بيحصل في بلدنا عندنا 16 مليون طالب داخلين المدرسة"، منوها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مستشعرًا ماذا سيحدث حيث سأل أحد قيادات القوات المسلحة أمام الجميع "بتقبض كام".
 وتابع: "عايز توقع حد هزقه، وطلع عليه نكت.. هو مبارك مشي إمتى"، قائلا: "انتم اللي بتنسوا فاكرين لما كانوا بيقولوا على الجيش المصري جيش المكرونة، وجيش السمك، وخط الجمبري.. شوفوا اللي بيجرى حواليكم، المؤمن لا يلدغ من الجحر 40 مرة، هما مرتين وخلاص حصلوا".
واستطرد "أديب" قائلا: "ممكن حد يكون عنده ديون لبنوك ولناس، ففكرة كويسة أوي إنك تبيع حاجتك وتطلع بره وتتكلم في الفساد، وكده أنت محمي، ومش هتدفع فلوس، وتكون بطل مغوار"، موجها رسالة إلى محمد علي: "البلد دي قوية وعصية وعنيدة وهيجي يوم يا محمد وتروح منك زي ما راحت من وائل غنيم".
وأكد عمرو أديب، أن أي مؤسسة في الدنيا وارد أن يكون عندها نسبة انحراف، ولكن الأهم أن يكون هناك مراقبة وتصحيح للوضع، منوها بأنه كان هناك حيرة هل نرد على محمد علي أم لا؟ معقبا منفعلا: "بعد السكة الحديد، والطرق الجديدة، وطائرات الرافال، وحملات الطائرات، والغواصات، والمشروعات القومية.. هيكون لسه في فلوس هتتسرق.. دا إحنا كده دولة نفطية بقا".
وأشار عمرو أديب، إلى أن هناك من صدق ادعاءات محمد علي، قائلا: "دول الناس اللي ربنا رزانا بيهم"، مبديا دهشته من عرض قناة الجزيرة مقاطع فيديو محمد علي، قائلا: "بتجيبوا حرامي".


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