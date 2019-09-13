ألمانيا تعتزم استقبال ربع اللاجئين الذين يصلون إيطاليا

13 سبتمبر 2019 - 11:30 م

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الجمعة، إن بلاده على استعداد لاستقبال 25 بالمئة من اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من عرض البحر، وتمكنوا من الوصول إلى إيطاليا.



وأضاف زيهوفر، في لقاء مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، في عددها الذي سيصدر السبت، أن "بلاده تعتزم مستقبلا أن تستقبل واحدا من بين كل أربعة لاجئين يصلون إلى إيطاليا"، بحسب التلفزيون الألماني "دويتشه فيله".

وتابع زيهوفر، قائلا: "لقد قلت دائما إن سياسة الهجرة التي نتبعها هي أيضا سياسة إنسانية.. فلن نترك أحدا يغرق".

وأوضح أنه "لو بقي كل شيء وفقا لما تمت مناقشته فإننا يمكن أن نستقبل 25 بالمئة من المهاجرين الذين أنقذوا من محنة الغرق في البحر، وتمكنوا من الوصول إلى إيطاليا، فهذا الأمر لن يكون إثقالا على سياسة الهجرة التي نتبعها".

وقال زيهوفر، إن "الحكومة الألمانية استقبلت أيضا حتى الآن حوالي ربع ممن تم إنقاذهم ووصلوا إلى إيطاليا".



وذكر أن "هذا هو الوقت المناسب لترك الإجراءات المؤلمة التي كانت تتم خلال الأعوام الماضية ويوزع بمقتضاها اللاجئون الذين يتم إنقاذهم في كل سفينة على حدة على الدول الأوروبية".



وقالت وزارة الداخلية الألمانية، إنه "وصل إلى البلاد عن طريق إيطاليا خلال الأشهر الـ12 الماضية 561 شخصا من لاجئي القوارب".

