ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه

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الدولار
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متابعات - الطيب حسين

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استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، بعد موجة تراجع مستمرة منذ مطلع الشهر الجاري.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.37 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع، في حين سجل 16.37 جنيه للشراء 16.47 جنيه للبيع فى بنك مصر، أما البنك الأهلى المصرى فقد سجلت العملة الخضراء به 16.37 جنيه للشراء  16.47 جنيه للبيع.

جاء هذا فى الوقت الذي بلغ سعر العملة فى بنك القاهرة 16.37 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.42 جنيه للشراء 16.52 جنيه للبيع.

وكان الدولار قد سجل يوم أمس تراجعًا بنحو قرشين، و5 قروش منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري.

ويشار إلى أن سعر العملة الخضراء  قد فقدت نحو 15 قرشًا من قيمتها أمام الجنيه منذ بداية تعاملات شهر سبتمبر الجاري.


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