الذهب يواصل ارتفاعه.. ونصائح بعدم الشراء

يشهد متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة، ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات، في سوق المال، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 793.93 جنيها، مقابل 790.50، أمس الخميس.

وأوضح الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الزيادة كانت متوقعة جدًا ولم يؤخرها سوى انخفاض سعر الدولار في السوق المصري.

وقال واصف في تصريحات صحفية، إن الوقت الحالي يشهد ارتفاعا عالميا في أسعار الذهب، ولكن هذا الارتفاع لم يظهر في السوق المحلي نظرًا لانخفاض سعر الدولار.

وتابع رئيس شعبة الذهب، أن المردود العالمي مرتفع ومستمر في الارتفاع، موضحًا أنت خلال اليومين أو الثلاث الماضيين ارتفع سعر الذهب العالمي بنحو 11 دولارًا، لكننا لم نلحظ هذه الزيادة لانخفاض سعر الدولار.

ومع التذبذب المستمر في أسعار الذهب ينصح صاحب إحدى محال الذهب بشراء السبائك الذهبية أو جنيه الذهب وذلك لقلة المصنعية، وعدم شراء المصوغات كالخواتم أو الأساور والأنواع الأخرى وذلك لأنه مع الارتداء المستمر والاحتكاك تقل قيمتها.

كما أكد ضرورة الاستعلام عن الجنيه الذهب قبل شرائه لوجود أنواع بأعيرة منخفضة لا تساوي ثمنها، ومن أكثر الأنواع المضمونة هي "إيجيبت جولد" أو "لازوردي"، مضيفًا أن النوعين السابقين لا ضرر من شرائهما وهما يحتويان على فصوص أو الحجارة، حيث تقدم الشركة ضمانًا بشراء الحجارة منهم.