» الزمالك يهزم الأوليمبي.. والأهلي يستعيد الانتصارات أمام الأهرام

13 سبتمبر 2019 - 08:11 م

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز الثالث على التوالي في مسابقة الدوري المصري على حساب الأوليمبي، بنتيجة 30 – 27 والتي أقيمت علي صالة الأوليمبي بالإسكندرية.

الزمالك اكتسح فريق المعادي في مباراة الافتتاح بنتيجة 40 - 29، قبل أن يتفوق على الطيران 27 -21 في ثاني الجولات.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد حدد 14 سبتمبر موعدا لإجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بمشاركة الزمالك وسبورتنج.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للعام الثاني على التوالي للانفراد بقائمة أكثر الفرق تتويجا بالمسابقة، إذ يتساوى مع المجمع البترولي الجزائري برصيد 11 لقب.



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