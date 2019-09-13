» بالفيديو.. ظهور أمير الكويت بعد تماثله للشفاء

13 سبتمبر 2019 - 06:26 م

تماثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للشفاء حيث أظهر مقطع فيديو تواجده في مقر إقامته بالولايات المتحدة.

وكان أمير الكويت قد تعرض لوعكة صحية خلال زيارته الحالية لأمريكا.

وأعلنت الكويت اليوم الجمعة، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر مستشفى في الولايات المتحدة، بعد استكمال فحوصات طبية مطمئنة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن وزير شؤون الديوان الأميري علي الصباح، قوله إن أمير البلاد غادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية، مشيرًا إلى أنها كانت مطمئنة، وأرجأ أمير الكويت لقاءً كان مقررًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد دخوله المستشفى الأحد الماضي.

كما أوضح الديوان الأميري في بيان، آنذاك، أن اللقاء سيحدد لاحقًا.