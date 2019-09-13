» «ميتشو»: لا نشعر بأي ضغوط قبل مواجهة جينيراسيون

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المصريون

الزمالك

جينيراسيون

أكد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أنه لا يشعر بأي ضغوط قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي غدًا، موضحًا أنه يشعر فقط بالمسئولية لأنه يمثل مصر وهو ما نقله للاعبين.

وأضاف ميتشو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة  أنه سيلعب علي نقاط ضعف المنافس وأحتفظ بنقاط قوتي فانا احاول تحقيق الفوز مع الزمالك في كل المباريات.

ويستعد الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء لمواجهة جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.


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