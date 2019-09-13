بحث أمريكي يحذر من مخاطر السيجارة الإلكترونية

قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس: إن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت بحثا عن السيجارة الإلكترونية، ووجدوا 35 شخصا أصيبوا بمرض خطير جدًا يدمر الرئة، وتوفي مواطن بسببها، مشيرًا إلى أن التقرير منشور على موقع وزارة الصحة العالمية.

وأضاف "خطاب"، خلال استضافته ببرنامج الحكيم في بيتك المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن خطورة السيجارة الإلكترونية تتلخص في كونها لا تخضع لمواصفات بعينها مثل السجائر، كما اتخذها بعض الأطفال كلعبة بسبب رائحتها الجذابة، كما اتخذتها السيدات وأصبحوا مدمنين بعد ذلك.

وأشار "خطاب" إلى أن الشركات العالمية اتخذت السيجارة الإلكترونية كمصدر ربح عالٍ لها، وحددت وزارة الصحة بعض المواصفات لدخولها السوق المصري، ولكن يوجد بعض مصانع بير السلم التي لا توجد عليها رقابة تصنعها داخل مصر، وهو ما يزيد من خطورتها.