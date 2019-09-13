مؤمن زكريا يكشف مفاجأة عن علاقة الأهلي بمرضه

قال مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إن إصابته "نفسية"، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

وأضاف مؤمن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر، إنه بعد الإصابة وابتعاده لمدة وصلت لـ6 أشهر، واختتمت بتعب والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

وأوضح أنه سيسافر ألمانيا للعلاج، لمعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، مضيفا: "لا أتدريب، 6 شهور مرت عليّ من الضغط".

وأكمل: "إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة.. الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بوجع".

وأشار إلى أن 4 لاعبين يتحدثون معه بشكل دائم وهم عماد متعب، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأحمد فتحي، وعمرو السولية.

وعرض مؤمن زكريا رسالة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي بتاريخ أكتوبر، والتي تضمنت عدم وضعه لأي عراقيل أو شروط للتجديد للنادي الاهلي.

وأردف: "مضايق مما حدث معي في الأهلي، لا أحد يتصل أو يسأل عليّ، لانهم عشرة عمر".

وعن المدير الفني الجديد للاهلي: "فايلر لا يعرفني، ولكني عندي يقين في ربنا إني بعد شهر ونصف سأكون في الملعب".

وأضاف: "وقعت للنادي 3 سنوات، ولكني غير مقيد حاليا، وبالتالي حر في الانتقال، وهذا لن يؤثر على استمرار في الأهلي رغم أنني تلقيت عدد من العروض".

واختتم: "واجهت أحداثا كسرتني، في ظل ابتعادي عن الملعب والتدريب وأصدقائي، والجماهير التي أعشقها وتعشقني".