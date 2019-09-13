  • الجمعة 13 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:23 م
بحث متقدم
الاسماعيلى

بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي

هنية

الكشف عن خدعة «نتنياهو» بشأن اغتيال «إسماعيل هنية»

ارشيفية

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى غزة

صلاح ومانى

«كلوب» يتحدث عن أمر هام بشأن «صلاح» و«مانى»

بن علي

إصابة الرئيس التونسي الأسبق بمرض خطير

مومن زكريا

مؤمن زكريا يكشف مفاجأة عن علاقة الأهلي بمرضه

أرشيف

غلق باب أسئلة «مؤتمر الشباب».. والسيسي يوجه رسالة للمشاركين

خويتم الحارثي والد الطفل المجنى عليه

سعودي يعفو عن قاتل ابنه.. فماذا كان جزاء الإحسان؟

صورة

مؤثر.. قصة حب من الطفولة.. توفيا بعد زواجهما بـ 5 دقائق

الزمالك

صدمة لجماهير الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال

إصابة الرئيس التونسي الأسبق بمرض خطير

عرب وعالم

بن علي
بن علي

الطيب حسين - متابعات

أخبار متعلقة
#

صورة.. حقيقة إصابة مشاري العفاسي بمرض خطير

#

صدمة.. إصابة فنانة شهير بمرض قاتل

#

أول تعليق من زوجة «مرسي» على وفاة نجلها

#

صورة.. نجم "الأهلي" يقدم التعازي في الرئيس التونسي

كشف منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن على، عن إصابة الأخير بمرض خطير.

وأوضح المحامي، أن بن على يعاني من سرطان البروستاتا منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى تدهور حالته الصحية، بحسب إذاعة موزاييك التونسية.

وذكر  بن صالحة أن ابنة زين العابدين بن على اتصلت به، قائلة إن والدها البالغ من العمر 83 عاما "مريض جدا، كما أنه موجود في أحد مستشفيات جدة.

يشار إلى أن «بن على» أطيح به فى ثورة شعبية عام 2011 قبل أن يغادر البلاد نهائيًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي

المفارقة في القرآن و الأدب

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «الخطيب» يطمئن «هاتفيًا» على بعثة الأهلي
» الجيش الإماراتي يعلن مقتل 5 من جنوده
» شاهد.. وصلة رقص في وداع رئيس زيمبابوي السابق
» «جوجل إيرث» يكشف جثة مفقودة منذ 22 عاما
» فنانة لبنانية بالهوت شورط على شاطئ قبرص
» 6 قتلى في حوادث إطلاق نار بولاية أمريكية
» وزير الدفاع يعود لمصر بعد زيارة قبرص
» ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب
» الموعد والقنوات الناقلة للاسماعيلى والأهلي الليبي
» بعد شائعة حبسها.. بوسي تفاجئ الجميع بهذه الصورة
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لبطل غينا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:09 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية