غلق باب أسئلة «مؤتمر الشباب».. والسيسي يوجه رسالة للمشاركين

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مركز

مؤتمر الشباب

المنارة

غلق باب أسئلة

والسيسي

أعلن حساب الرئيس عبد الفتاح السيسي على «تويتر»، الجمعة، غلق باب الأسئلة بمبادرة «اسأل الرئيس».

وقال السيسي في حسابه: «شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا 14 سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية».

وأعلن المؤتمر الوطني للشبابK عن بداية استقبال أسئلة جلسة «اسأل الرئيس»، والتي ستنعقد، السبت المقبل، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، على هامش انعقاد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة.

حيث تم توجيه الأسئلة بدءًا من الثلاثاء وحتى الجمعة الموافق 13 سبتمبر وهو موعد غلق باب توجيه الأسئلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

يذكر أن جلسة «اسأل الرئيس» قد بدأت في المؤتمر الوطني الثالث، والذي انعقد في مدينة الإسماعيلية، في شهر إبريل عام 2017، ومنذ ذلك الحين تكررت هذه الجلسة في مختلف المؤتمرات الوطنية للشباب، نظرا لحيويتها وأهمية تواصل الرئيس مع المصريين والرد على تساؤلاتهم.

وكان المؤتمر الوطني للشباب قد أعلن عن انعقاد نسخته الثامنة، السبت المقبل، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك، غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي، وشباب الجامعات، مع شباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.

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