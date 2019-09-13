في خطبة الجمعة.. السديس : طاعة ولي الأمر من طاعة الله

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خطبة الجمعة

السديس

طاعة ولي الأمر

الطحاوي

أدى جموع المصلين صلاة الجمعة في المسجد الحرام خلف إمام وخطيب المسجد الحرام عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

 وطالب السديس في الخطبة بالنأي عن الفهم السقيم، وضرورة الرقى إلى الدَّرَجِ السليم، وأن  نتدرج في مدارج السالكين إلى رب العالمين، بعقيدةٍ صحيحةٍ ثابتةٍ كعقيدة السلف الصالح.

وتابع قائلا : ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم”، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :”من كان مُسْتَنًا فَلْيستن بمن قد مات، فإن الحي لا تُؤْمَنُ عليه الفتنة، أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها عِلمًا، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه.

وأضاف أن عقيدة السلف عقيدة وسط بين الإفراط والتفريط، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. وفي باب وعيد الله، وفي باب أسماء الإيمان والدين.

كما استدل بأقوال الإمام الطحاوي  التي قالها في العقيدة الطحاوية : ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا".

وقال أيضا – الطحاوي- : ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدًا من طاعتهم، فإن طاعتهم من طاعة الله عز وجل، فريضة؛ ما لم نؤمر بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة، حيث قال الإمام أحمد رحمه الله:" لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام".

وفي الخطبة الثانية تحدث عن إخوة الإيمان قائلا : ونحن في بداية عام دراسي جديد ندعو المعلمين والمعلمات إلى الاهتمام بعلوم العقيدة، وترسيخ عقيدة السَّلف الصَّالح رحمهم الله في نفوس الناشئة قولاً واعتقادًا.


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