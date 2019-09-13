هذا ما حدث في "سهرات الخميس" بالكويت

13 سبتمبر 2019 - 01:29 م

نددت وسائل إعلام محلية في الكويت بما قام به فريق «اللجنة المشتركة» في الهيئة العامة للقوى العاملة، بشأن«سهرة الخميس».

وقالت صحيفة " الراي" الكويتية إن اللجنة شنت حملة على عدد من المقاهي والكافيهات التي تقدم لروادها عزفا موسيقيا، وذلك بسبب مخالفة العازفين لأذونات العمل الممنوحة لهم.

وأضافت أن فريق اللجنة المشتركة للقوى العاملة شن حملة على عدد من المقاهي في منطقة السالمية، بعد رصد بضعها يقدم عازفين وفرق موسيقية من غير المصرح لهم بالعمل داخل هذه المقاهي وذلك في مخالفة صريحة لقانون العمل.

كما أن الفريق قام بتحرير جملة من المخالفات والإنذارات على أن تتم مراجعة الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق تلك العمالة.

وكانت وزارة الداخلية قد منحت من تقدم من المقاهي ترخيصا للعزف الموسيقي إلا أنه يتحتم عليها عدم مخالفة قانون العمل في تشغيل عمالة بخلاف أذونات العمل الممنوحة إليهم إلى جانب كونهم يعملون لدى الغير.