مفاجأة "مرتضى" يدرس تقديم برنامج بقناة الزمالك

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فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه دراسته لتقديم برنامج أسبوعي عبر قناة الزمالك المزمع انطلاقها أكتوبر المقبل.  

وكشف "مرتضى" خلال مداخله تلفزيونية عبر برنامج "الزمالك اليوم"، تفاصيل خريطة قناة الزمالك الجديدة، حيث أعلن أن خالد لطيف هو الأقرب لرئاسة القناة، مع ضم 4 صحفيين كبار".

وأضاف:"سيتم إطلاق 9 برامج عبر قناة الزمالك، وسينضم لنا المذيع إبراهيم عبدالجواد وأيمن يونس، بجوار الأستوديو التحليلى لخالد الغندور.

واختتم: "حسن شحاتة قد يقدم برنامجا أسبوعيا، رغم خلافاته مع إدارة الزمالك.. عائدات البرنامج ستذهب لصالح النادى".

واختتم خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق سيقدم البرنامج الرئيسى بالقناة الجديدة.


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