تبرع جديد لوالد طفل الابتدائي المخنوق

13 سبتمبر 2019 - 12:47 م

في رد فعل إنساني تبرع رجال الأعمال سعد بن سفران العرابي بـ "قطعة أرض" في مكة المكرمة للشاعر خويتم سعد الحارثي، والد الطالب معتز .

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فقد أشاد العرابي في مقطع فيديو بالموقف النبيل من الحارثي ، لافتا إلى أنه يعرفه منذ 20 عاما.

وقد أعلن عن تبرعه بالأرض وإطلاق اسم " معتز" على المسجد المزمع افتتاحه في السودان الشهرالقادم.

وكان خويتم الحارثي قد عفا عن قاتل ابنه لوجه الله، رافضا الملايين التي قدمت له مقابل العفو.

يذكر أن الطفل معتز كان قد قتل خنقا على يد زميله في الصف السادس الابتدائي بمدرسة في الرياض.