"الوزراء" يكشف حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالعام الدراسى

13 سبتمبر 2019 - 11:02 ص

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد إصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بإلغاء إجازة يوم السبت فى المدارس مع بداية العام الدراسى الحالى 2019-2020.

وقام المركز الإعلامى للمجلس بالتواصل مع الوزارة، والتى نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس مع بداية العام الدراسى، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، مُشيرةً إلى أن إجازة السبت سارية كما هو مُتَّبع ولم يتم إلغاؤها.