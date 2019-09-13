  • الجمعة 13 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:55 ص
بحث متقدم
المستشار مرتضى منصور

مرتضى منصور يكشف ملعب وعدد جماهير "السوبر"

توفيق عكاشة

"عكاشة":لو مسمعتوش كلامي هنروح في مصيبة

إسماعيل هنية

معلومات مثيرة عن محاولة اغتيال إسماعيل هنية

أمير الكويت

تطورات جديدة في الحالة الصحية لأمير الكويت

ستاد القاهرة

ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباريات الأهلى والزمالك

حريق

الحب ولع في الفرح.. شاب يحرق المعازيم بسبب "حبيبته"

الأهلي

نجم الأهلي: فكرت في الاعتزال بسبب هذا الشخص

خالد الجندي

الجندي : " الفتوي زي القماش بنفصلها على الزبون"

سعر الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم الجمعة

رياح محملة بالأتربة تضرب أسيوط

الارصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

مرتضى منصور يكشف ملعب وعدد جماهير "السوبر"

الرياضة

المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«مرتضى» يستفز «عبد العال».. والأخير: حرام عليك

#

الزمالك يطلب إقامة نهائي الكونفدرالية باستاد القاهرة

مرتضى منصور

بطولة

كاس

السوبر

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ملعب مباراة الذى يستضيف لقاء السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامته 20 سبتمبر الجارى.

وقال "مرتضى" فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: "الاتفاق المبدئى أن يلعب السوبر على ستاد القاهرة بحضور 50 مشجع لكل فريق، وهذا لا يعنى أنهم أخذوا بكلامى، لأن عدد الجماهير واحد لكلا الطرفين".

وأضاف: "أنا أرى توتر شديد جدا بين جمهور الفريقين، وأيضا كما نعلم الحملة الممنهجة على شيكابالا".

وتابع: "كان هناك اجتماع لكلا الناديين مع الأجهزة الأمنية، وما قلته على الهواء قلته في الاجتماع، أنا لا أفرض أوامر بل أوضح الصورة فقط".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الموعد والقنوات الناقلة للاسماعيلى والأهلي الليبي
» بعد شائعة حبسها.. بوسي تفاجئ الجميع بهذه الصورة
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لبطل غينا
» زاهي حواس: شخص شرير كان سببًا في نجاحي
» محمد سامي: "مستحيل اشتغل مع غادة عبدالرازق"
» أمريكا ستكشف هوية سعودي متهم بأحداث 11 سبتمبر
» مطربة شهيرة تكشف عن فضيحة لها ورد فعل زوجها
» أول تعليق لنتنياهو على فيديو "الهروب" الفاضح
» فضيحة «عمرو وردة» تتكرر مع زميله في منتخب مصر
» تصريحات مصرية شديد اللهجة ضد إثيوبيا
» تصريحات خطيرة لـ"بوتين" عن العلاقات الروسية الإسرائيلية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية