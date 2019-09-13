مرتضى منصور يكشف ملعب وعدد جماهير "السوبر"

محمد عبد الحارس
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ملعب مباراة الذى يستضيف لقاء السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامته 20 سبتمبر الجارى.
وقال "مرتضى" فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: "الاتفاق المبدئى أن يلعب السوبر على ستاد القاهرة بحضور 50 مشجع لكل فريق، وهذا لا يعنى أنهم أخذوا بكلامى، لأن عدد الجماهير واحد لكلا الطرفين".
وأضاف: "أنا أرى توتر شديد جدا بين جمهور الفريقين، وأيضا كما نعلم الحملة الممنهجة على شيكابالا".
وتابع: "كان هناك اجتماع لكلا الناديين مع الأجهزة الأمنية، وما قلته على الهواء قلته في الاجتماع، أنا لا أفرض أوامر بل أوضح الصورة فقط".
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