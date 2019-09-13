مرتضى منصور يكشف ملعب وعدد جماهير "السوبر"

13 سبتمبر 2019 - 10:40 ص

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ملعب مباراة الذى يستضيف لقاء السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامته 20 سبتمبر الجارى.

وقال "مرتضى" فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: "الاتفاق المبدئى أن يلعب السوبر على ستاد القاهرة بحضور 50 مشجع لكل فريق، وهذا لا يعنى أنهم أخذوا بكلامى، لأن عدد الجماهير واحد لكلا الطرفين".

وأضاف: "أنا أرى توتر شديد جدا بين جمهور الفريقين، وأيضا كما نعلم الحملة الممنهجة على شيكابالا".

وتابع: "كان هناك اجتماع لكلا الناديين مع الأجهزة الأمنية، وما قلته على الهواء قلته في الاجتماع، أنا لا أفرض أوامر بل أوضح الصورة فقط".