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بعد شائعة حبسها.. بوسي تفاجئ الجميع بهذه الصورة

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بوسي
بوسي

متابعات- الدويني فولي

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حبس

بوسى

شيك بدون

رصدي

عادت المطربة بوسي للظهور مرة، بعد اختفاء دام أيام عديدة، بسبب شائعة حبسها ثلاث سنوات على خلفية تحريرها عدد من الشيكات بدون رصيد.
ونشرت بوسي صور جديدة، على حسابها الشخصي بـ”انستجرام”، من مدينة “أكسفورد”، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال، مرتدية تيشيرت أبيض اللون، وبنطال جينز، ومكياج هادئ يبرز ملامحها.
 
وفي وقت سابق، تداولت بعض المواقع الصحفية، خبر حبس المطربة الشعبية بوسي 3 سنوات، بسبب تحريرها 11 شيك بدون رصيد.


كما نفى حمدي بدر مدير أعمالها حقيقة هذه الشائعة، وأكد على أنها متواجده بمنزلها ولم يتم القبض عليها كما أشاع البعض.


وكشف محاميها أحمد الجنزوري في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أن الذي فعله طليق الفنانة ماهو إلا مجرد ابتزاز وسوف يحاسب عليه، أما عن  الحكم الذي صدر ضدها فهو غيابي فقط ولم ينفذ.


وأضاف الجنزوري، أن موكلت كان مطلوب منها 11 شيك فقط، وأصدرت المحكمة في حقها غرامة 50 ألف جنيه، وتم تسديدهم على الفور.

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