الحب ولع في الفرح.. شاب يحرق المعازيم بسبب "حبيبته"

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متابعات- الدويني فولي

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أصيب 15 شخصا من المعازيم في حفل زفاف بقرية الشيخ فضل بمركز الفيوم بحروق متعددة، عقب قيام شاب متهور بإلقاء جركن بنزين على المعازيم من أعلى سطح أحد المنازل أثناء الاحتفال بحفل زفاف.

تلقى اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أمير السحلى مأمور قسم شرطة الفيوم، بوصول حوالى 15 شخصا مصابين بحروق شديدة.


تبين من التحقيقات الأولية، بأن أحد الشباب كان قد تقدم لخطبة فتاة، لكن أسرتها رفضته، وتم خطبتها لشاب آخر.


إلا أن الشاب الذى تم رفضه قام بإحضار جركن بنزين، وسكبه من أعلى أحد المنازل على المعازيم المتواجدين بالشارع أمام منزل العروسة مما أسفر عن إصابة حوالى 20 مواطنا من المعازيم بحروق شديدة بعد اشتعال النيران فى ملابسهم وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي مستشفى الفيوم العام للعلاج.


تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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