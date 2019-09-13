» زاهي حواس: شخص شرير كان سببًا في نجاحي

13 سبتمبر 2019 - 10:13 ص





قال زاهي حواس، عالم الآثار العالمي، وزير الآثار الأسبق، إنه عشق الآثار وبدأ يتخصص في الآثار المصرية أكثر من الآثار اليونانية الرومانية.



وأضاف حواس، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" ، :" أنه تخرج في جامعة الإسكندرية من قسم اليوناني الروماني وكان حينها يبلغ من العمر 19 عامًا ونصف العام.



وكشف زاهي حواس، عالم الآثار العالمي، أنه اتجه للآثار المصرية وتخصص بها عبر الحصول على دبلوم دراسات عليا في الآثار المصرية من جامعة القاهرة.



وتابع أنه تعرض لهجوم شرس من شخص وزوجته وطاردوه في كل مكان يتواجد به، وكانوا يحقدوا عليه للغاية واصفًا إياه بأنه شرير لم يجد في العالم شخصا مثله في الشر، قائلا : "ربنا رزقني برجل شرير كان سببًا في نجاحي".



وأضاف أن والده نصحه قائلا له :"أوعي تحط صبعك تحت ضرس حد"، موضحًا أنه خلال ثورة يناير قام شخص من الأشرار من العاملين في مجال الآثار بدفع 10 ملايين جنيه حتى يقوم بسجنه وجعل عددا من العاملين في الآثار يقدم 22 بلاغا ضده وجميعها تم حفظها.

