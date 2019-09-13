تعرف على أسعار الدولار اليوم الجمعة

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شهدت أسعار الدولار اليوم بالبنك المركزي، استقرارا، ليسجل نحو 16.35 جنيه للشراء، والبيع 16.48 جنيه.

وإليكم بيان بالأسعار في باقي البنوك

بنك عودة
الشراء: 16.37 جنيه


البيع: 16.47 جنيه


البنك الأهلي

الشراء: 16.37 جنيه

البيع: 16.47 جنيه






بنك الإسكندرية


الشراء: 16.37 جنيه


البيع: 16.47 جنيه


 


بنك مصر


الشراء: 16.37 جنيه


البيع: 16.47 جنيه    




 


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