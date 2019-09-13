الجندي : " الفتوي زي القماش بنفصلها على الزبون"

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الفتوى

دي إم سي

الجندى



أكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الفتوى غير الحكم في الشريعة، لافتا إلي أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والحال والعرف، والعادة والعلم.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الفتوى تتغير لأسباب عديدة.


وتابع الجندي قائلا : "لما تسألني إيه حكم الخمر هقولك حرام وكبيرة من الكبائر، لكن لو واحد في الصحراء ووجد زجاجة خمر وهيموت من العطش، بياخد حكم إلا ما اضطررتم إليه، ويتحول أمره من حكم إلى فتوى، ومفيش حرام أو حلال مطلق، فكل حرام أو حلال ربما يكون له استثناء".

 و أردف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قائلا ، : "الفتوى زي حتة القماش بنفصلها على الزبون".

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